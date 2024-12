Nach Kritik an Weihnachtsauftritt: Beyoncés Mutter steht ihr zur Seite

Halbzeitshow wird trotz Kritik zum «Beyoncé Bowl»

Im Rahmen des Footballspiels der Houston Texans gegen die Baltimore Ravens performte Beyoncé Giselle Knowles–Carter, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heisst, am 25. Dezember im NRG Stadium in ihrer Heimatstadt Houston, Texas. Doch während die Medien das musikalische Event in Anlehnung an den Super Bowl zum «Beyoncé Bowl» tauften, fiel die öffentliche Meinung teils kritischer aus.