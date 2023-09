Nach Kritik: Drew Barrymore rudert mit Talkshow-Comeback zurück

Autoren streiken seit Mai 2023

Bereits seit dem 2. Mai 2023 befinden sich mehr als 11.000 US–Drehbuchautoren im Streik, Mitte Juli schlossen sich ihnen rund 16.000 Schauspieler der Schauspielgewerkschaft SAG–AFTRA an. Nachdem erste Verhandlungen der Streikenden mit den grossen Studios und Streaming–Anbietern Ende August ergebnislos blieben, soll nun in erneuten Gesprächen ein Durchbruch erzielt werden. Die Writers Guild of America habe ein Treffen für kommende Woche angeregt, teilte der Dachverband der Film– und Fernsehproduzenten AMPTP am Donnerstag mit.