Debatte um «Do They Know It's Christmas»

Nach Kritik von Ed Sheeran: Bob Geldof verteidigt Band Aid

«Dieser kleine Popsong hat Millionen von Menschen am Leben erhalten»: Bob Geldof wehrt sich gegen die Kritik von Ed Sheeran und anderen an «Do They Know It's Christmas». Der Superstar hatte eingeworfen, dass das Projekt Band Aid Afrika langfristig mehr schadet als hilft.