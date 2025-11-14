Nach Kritik von Ruby Rose: Boxerin nimmt Sydney Sweeney in Schutz

«Sie ist meine Freundin und Verbündete!»

Nun hat sich also Christy Martin zu Wort gemeldet. «Ich war schon immer eine Kämpferin. Mein Leben spiegelte das in jeder Hinsicht wider, und jetzt kämpfe ich für andere», schrieb sie bei Instagram. Sie kämpfe für ihre «Freundin Sydney Sweeney». «Syd hat sich nicht nur für diesen Film ins Zeug gelegt, sie hat sich auch für mich ins Zeug gelegt. Für meine Geschichte. Für so viele andere, die still leiden», so die Ex–Boxerin weiter.