Nach Kult-Look bei den Oscars 2012: Angelina Jolie zeigt wieder Bein

Angelina Jolie will die USA verlassen

Auch privat steht für Angelina Jolie offenbar gerade eine aufregende Zeit an. Sie soll seit August konkrete Vorbereitungen treffen, um ihre Villa in Los Angeles zu verkaufen. Die Schauspielerin will laut «People» den USA den Rücken kehren. Wie eine Quelle dem US–Magazin verriet, steht die Entscheidung der Oscarpreisträgerin fest: «Sie will das Haus zum Verkauf anbieten.» Sobald ihre jüngsten Kinder aus der geschiedenen Ehe mit Brad Pitt (61), die Zwillinge Knox und Vivienne, im nächsten Jahr 18 Jahre alt werden, soll die Schauspielerin ihre Koffer packen wollen. Das ehemalige Hollywood–Paar hat sechs gemeinsame Kinder.