Nach kurzer Krankheit verstorben: Trauer um «Squid Game»-Star

Die TV–Welt trauert um Lee Joo–sil (1944–2025): Die südkoreanische Schauspielerin, die durch ihre Rolle in der Netflix–Serie «Squid Game» internationale Bekanntheit erlangte, ist am 2. Februar in ihrem Haus in Uijeongbu verstorben. Wie das US–Magazin «Forbes» berichtet, erlag die 81–Jährige einem Krebsleiden, das erst im November 2024 diagnostiziert worden war. In der Netflix–Serie verkörperte sie die Mutter des Undercover–Detektivs Hwang Joon–ho.