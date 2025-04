«Nach langer Krankheit»: Colin Farrells Vater Eamon ist gestorben

Weiterer Karriereweg von Eamon Farrell

Aber nicht nur der Fussball gehörte zur Karriere von Eamon Farrell. «Dad spielte Fussball, bis er 26 oder 27 war; danach besass er einen Fisch– und Chipsladen an einem Golfplatz, The Little Chip Inn. Ich meine es ernst. Er hat uns nie vergessen lassen, wie witzig das war», erzählte Colin Farrell der «Daily Mail» zufolge einst. «Dann hatte er ein Restaurant. In Dublin hat er einen Naturkostladen namens Down To Earth», soll er weiter verraten haben.