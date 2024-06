Nach langer Pause: Dreh zu Madonna-Biopic soll bald starten

Lange nichts mehr gehört vom Madonna–Biopic. 2020 wurde erstmals bekannt, dass die 65–Jährige einen Film über ihr Leben produzieren will – mit ihr selbst als Regisseurin. Die Suche nach einer Hauptdarstellerin zog sich lange hin. 2022 stieg dann weisser Rauch auf: Julia Garner (30) soll die Queen of Pop verkörpern. Doch im Januar 2023 wurde das Projekt zunächst komplett auf Eis gelegt. Madonna kündigte stattdessen eine Tour an, die sie durch 35 Städte führte.