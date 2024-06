Nach langer Pause: Fugees machen neues Album

Die Hip–Hop–Musikgruppe Fugees (1988–1997, «Killing Me Softly») soll an einem neuen Album arbeiten. Das berichtet die "New York Post unter Berufung auf eine nicht namentlich genannte Quelle. Bereits im November 2023 orakelte das Mitglied Wyclef Jean (54) gegenüber dem Newsportal «TMZ»: «Alles kann passieren.» – Nun soll es also soweit sein. Das Album wird das erste nach der Trennung der Gruppe im Jahr 1997 sein.