Nach langer Pause: Rush kommen 2027 nach Deutschland

In diesen fünf deutschen Städten spielen Rush 2027

Den ersten Stopp in Deutschland machen Rush am 21. Februar 2027 in der Uber Arena in Berlin. Am 25. Februar spielen sie in der Olympiahalle München, am 28. Februar folgt die Lanxess Arena in Köln. Nach einem Auftritt in der Barclays Arena in Hamburg am 3. März endet der Deutschland–Abschnitt der Tour am 4. März in der Hanns–Martin–Schleyer–Halle in Stuttgart.