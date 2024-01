Nach Las-Vegas-Premiere: Christina Aguilera muss Konzerte verschieben

Die Grammy–Gewinnerin gab am Mittwoch in einer inzwischen bereits gelöschten Instagram–Story bekannt, dass sie direkt nach dem Eröffnungswochenende im Voltaire Belle de Nuit im Venetian Resort an einer Grippe erkrankt ist. Auch die Veranstaltungslocation veröffentlichte das Statement auf ihrer Seite. Darin heisst es: «Nachdem ich euch alle auf der Bühne in Las Vegas zum neuen Jahr begrüsst habe, wurde ich mit einer Neujahrsgrippe begrüsst.» Aguilera fügte hinzu, dass es ihr «leid tut», die Termine für das kommende Wochenende verschieben zu müssen, damit sie sich «ausruhen» kann. «Ich kann es kaum erwarten, in ein paar Wochen wieder auf dieser Bühne zu stehen», schrieb sie und betonte weiter, wie «unglaublich stolz» sie auf ihre neue Show in Las Vegas sei. Mit den Worten «bis bald » beendete sie ihre Nachricht. Einen Nachholtermin für die Konzerte hat die 43–Jährige noch nicht bekannt gegeben.