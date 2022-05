Nach «Late Late Show»-Aus: Tom Cruise hat Mitleid mit James Corden

Tom Cruise (59) hat Mitleid mit James Corden (43). Der Moderator kündigte vor Kurzem an, in einem Jahr die «Late Late Show» verlassen zu wollen. Eine Woche nach der grossen Ansage war nun Cruise in der Sendung zu Gast, um seinen neuen Film «Top Gun: Maverick» zu promoten. In einem kurzen Clip witzelte der Schauspieler, dass Corden von der «Late Late Show» gefeuert wurde. «Ich bin heute Abend für dich da, egal was du brauchst. Ich hätte dich nicht gefeuert», zitiert «Mail Online» den scherzenden 59-Jährigen.