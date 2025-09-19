Nach Leichenfund in seinem Tesla: D4vd sagt komplette US-Tour ab

Erste Konsequenzen für den Tik–Tok–Star D4vd: Der 20–jährige Musiker hat am Donnerstag seine komplette US–Tournee abgesagt. Das berichtet das Promiportal «TMZ». Die beiden noch ausstehenden Konzerte in San Francisco und Los Angeles wurden ersatzlos gestrichen. Auch die Ankündigung eines Auftritts im Grammy Museum am 24. September wurde demnach von der Website entfernt. Das Event sollte eigentlich sein Album «Withered» feiern und Einblicke in seinen «kreativen Prozess und seine aufsteigende Karriere» geben.