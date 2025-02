Nach Liam Paynes Tod: Freundin Kate Cassidy gibt erstes Interview

Rund vier Monate nach dem Tod von Liam Payne (1993–2024) spricht erstmals seine Freundin Kate Cassidy über den tragischen Verlust. Der Sänger war am 16. Oktober 2024 bei einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires tödlich verunglückt. In einem Interview mit «The Sun» verrät Cassidy, die mit ihm in Argentinien war, warum sie vorzeitig die gemeinsame Reise abbrach: Sie habe sich um ihren gemeinsamen Hund Nala kümmern wollen. «Ich hatte eine Verantwortung, wir hatten eine Verantwortung. Wir hatten unseren Hund, und natürlich hätte ich niemals gedacht, dass so etwas passieren würde», betont Cassidy. Zuvor hatten im Netz Gerüchte die Runde gemacht, dass sich das Paar angeblich gestritten hatte und Cassidy womöglich deswegen alleine nach Hause flog.