Nach Liam Paynes Tod: One-Direction-Alben wieder in den Charts

Fünf Alben und zwei Songs in den UK–Charts

Das 2013er–Album «Midnight Memories» der Band, das Hits wie «Best Song Ever» und «Story Of My Life» enthält, kehrt auf Platz 13 der britischen Albumcharts zurück, während ihr letztes Album «Made In The AM» (2015) laut Official Charts Company auf Platz 21 gelandet ist. Auf Platz 22 befindet sich das 2014er Album «Four» der Band. «Take Me Home» (2012) liegt auf Platz 25 und ihr Debütalbum «Up All Night» (2011) auf Platz 38.