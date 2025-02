Nach Liam Paynes Tod: Richter lässt schwere Vorwürfe fallen

Todesursache «Polytrauma»

Im Januar war die Todesursache von Liam Payne durch eine Untersuchung in seiner Heimat Grossbritannien offiziell bestätigt worden, wie die «BBC» berichtete. Der 31–jährige Sänger starb demnach am 16. Oktober in Argentinien an einem «Polytrauma». Dabei liegen gleich mehrere lebensbedrohliche Verletzungen vor.