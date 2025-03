Nach Liam Paynes Tod: Staatsanwaltschaft legt Berufung ein

Roger Nores sah die «Tragödie» um Liam Payne kommen

Vor kurzem erst hatte sich Nores erst in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters zu den Ereignissen geäussert. Er habe gesehen, dass Liam Payne ein Drogenproblem hatte. «Du tust, was du kannst, aber am Ende war es seine Entscheidung», so der argentinische Geschäftsmann. «Du beginnst, eine Kette von Ereignissen zu sehen, und es war einfach ein Unglück, dass es auf eine Weise geschah, die in einer Tragödie endete», ergänzte er.