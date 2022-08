Nach Liebesgerüchten: Marc Terenzi und Verena Kerth sprechen Klartext

Spiel mit Option auf mehr

Gegenüber «Bild» haben sich Kerth und Terenzi nun erstmals zu den Gerüchten geäussert. Sie haben eine kuriose Erklärung für die Pärchenauftritte. «Es ist ein Spiel, das sich unser Freundeskreis ausgedacht hat», verrät Kerth. "Marc und ich verbringen zwei Wochen Seite an Seite, kriegen per Telefon Anweisungen, was wir machen sollen. Wir müssen aber nicht allen Anweisungen folgen."