Nach massivem Gewichtsverlust: Robbie Williams plant Beauty-Eingriffe

«Jeder sieht Schönheitsoperationen als etwas Schlechtes an und sagt ‹Gott nein, mach das nicht›», wird Robbie Williams zitiert. «Aber niemand sieht gute plastische Chirurgie, weil sie nicht erkannt wird», führt er weiter aus. Die meisten Menschen in seiner Branche hätten sich einer «wirklich guten plastischen Chirurgie» unterzogen. Auch er selbst spielt mit dem Gedanken, mithilfe eines Eingriffs optisch nachzuhelfen: «Ich möchte eine Faltenunterspritzung, da es so aussieht, als hätte ich hohle Augen.»