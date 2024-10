Nach Merz-Auftritt: Rapper Soho Bani droht CDU rechtliche Schritte an

Es sollte vermutlich ein beschwingt wirkender Auftritt werden. Beim Deutschlandtag der Jungen Union in Halle betrat CDU–Kanzlerkandidat Friedrich Merz (68) am Wochenende zu den Klängen von Soho Banis (25) «Zeit, dass sich was dreht» die Bühne. Das ursprünglich von Herbert Grönemeyer (68) veröffentlichte Lied hatte Bani, der mit bürgerlichem Namen Felix von Heymann heisst, zur Heim–EM 2024 neu aufgenommen – doch im Kontext des Deutschlandtags möchte von Heymann es offenbar nicht hören.