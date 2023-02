Nach Messerattacke: Salman Rushdie fällt das Schreiben weiter schwer

In den letzten Jahren vor dem folgenreichen Messerangriff hatte Rushdie kaum noch auf Personenschützer zurückgegriffen. Den Veranstaltern der Lesung im August 2022, die keine Metalldetektoren eingesetzt hatten, macht er keine Vorwürfe. «Ich habe die letzten Jahre immer wieder versucht, Anschuldigungen und Verbitterung zu vermeiden», sagte er «The New Yorker». «Ich versuche, nach vorne zu blicken und nicht zurück. Was morgen passiert, ist wichtiger als was gestern war».