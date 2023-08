Nach Mikrofonwurf gegen Fan: Polizei ermittelt gegen Cardi B

Fan schüttete Drink über Cardi B

Was war passiert? Bei einem Auftritt in Las Vegas wurde Cardi B aus dem Publikum heraus mit einem Getränk überschüttet. Die Rapperin reagierte, indem sie mit voller Wucht ihr Mikrofon in die Menge schleuderte. Eine Frau wurde am Kopf getroffen. Ob es sich bei ihr auch um die Person handelte, die Cardi B nass spritze, ist nicht ganz klar. Videos von dem Vorfall legen eher nahe, dass es nicht so war.