Nach Monaten der Sorge: Jamie Foxx steht wieder vor der Kamera

Jamie Foxx (56) scheint wieder vor der Kamera zu stehen. Zusammen mit Co–Star Cameron Diaz (51) wurde der Schauspieler «Page Six» zufolge am Set des Films «Back in Action» in Atlanta, Georgia, gesichtet. Es soll das erste Mal sein, seit Foxx im April 2023 gesundheitliche Probleme bekommen hatte, berichtet die Promiseite der «New York Post» weiter. Auch dazugehörige Fotos veröffentlichte «Page Six».