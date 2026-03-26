Nach Morddrohungen: Collien Fernandes spricht doch auf Demo in Hamburg

«Mit einer schusssicheren Weste»

Überraschend trat Fernandes am 26. März doch in Hamburg bei der Demo unter dem Motto «Es reicht. Die Scham muss die Seite wechseln!» auf. Zu grossem Jubel betrat die Moderatorin die Bühne. Die 44–Jährige erklärte, dass sie dort «mit einer schusssicheren Weste und mit Polizeischutz [...]» stehe. «Weil ich Morddrohungen bekomme. Weil Männer, zu einhundert Prozent Männer, mich killen wollen. Da muss man sich nicht mehr wundern, dass so viele Frauen einfach auch den Mut nicht haben, rauszugehen und zu sagen: ‹Dieses und jenes wurde mir angetan.›» Sie rief dazu auf: «Lasst uns gemeinsam die Mauern des Schweigens einreissen.» Ein Video des Auftritts veröffentlichte unter anderem die Journalistin Anina Pommerenke auf Instagram.