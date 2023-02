In einem Gespräch mit der "New York Times« hatte sie sich im November 2022 erneut über die Krankheit geäussert. »Ich werde das niemals akzeptieren«, erzählte sie damals. »Ich bin angepisst.« Nachdem sie die Diagnose erhalten hatte, pausierten die Dreharbeiten für die dritte und letzte Staffel der Serie »Dead to Me", in der Applegate eine der beiden Hauptrollen spielt, rund fünf Monate lang.