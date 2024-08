Nach München-Konzerten: Taylor Swift schwärmt vom Olympiaberg

Vorfreudig blickt Swift in ihrem Post auf die restlichen Konzerte ihrer «The Eras Tour»–Termine in Europa. «Wir haben noch 11 Shows auf dem europäischen Teil der Tournee, die im August mit drei Shows in Warschau beginnen!» In Polen spielt die Musikerin am Donnerstag (1. August), Freitag (2. August) und Samstag (3. August), bevor es dann nach Österreich weitergeht. In Wien tritt sie am 8., 9. und 10. August auf. Zum Abschluss in Europa spielt sie im August noch fünf Shows im Londoner Wembley Stadion.