Nach Nackenverletzung: Usher sagt weitere Konzerte ab

Star bedankt sich bei seinen Anhängern

«Ich liebe meine Fans und danke euch dafür, dass ihr versteht, dass diese Verletzung ausheilen muss, damit ich euch die hundertprozentige Spitzenleistung geben kann, die ihr von einer Usher–Show erwartet», erklärte er in dem Statement. Seine vorherige Nachricht zur Absage der Eröffnungsshow am Mittwoch (14. August) löschte der Sänger in der Zwischenzeit. Am Tag seines geplanten ersten Konzerts gab er in einem langen Post kurzfristig bekannt, er müsse sich von einer Verletzung erholen. Weitere Details liess er zu diesem Zeitpunkt offen.