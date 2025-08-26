Nach Nena-Konzert: Besucher klagen über Unwohlsein - Polizei ermittelt

Die Polizei reagierte schnell auf die Meldungen und liess noch vorhandene Getränkereste sowie Becher vom Festivalgelände sicherstellen. «Sie werden jetzt im Labor untersucht», so Reumund weiter. Die Polizei geht verschiedenen Spuren nach und sucht weitere mögliche Geschädigte sowie Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0351/483 22 33 entgegengenommen. Dabei schliessen die Ermittler auch andere Erklärungen nicht aus: Möglicherweise hatten die betroffenen Konzertbesucher bereits vor dem Festival etwas Schlechtes gegessen oder getrunken.