Nach Netflix-Hit «Beckham»: Bekommt auch Victoria eine eigene Doku?

Angesichts dieses Erfolgs ist nun wohl auch seine Frau auf den Geschmack gekommen. Wie «The Sun» berichtet, soll sie an einer Sendung über ihre Karriere interessiert sein. Die britische Zeitung zitierte eine Quelle mit den Worten: «Es wird ein Dokumentarfilm sein, der Victorias kometenhaften Aufstieg in der Modewelt beleuchtet, wie sie aus dem Nichts ein Mode– und Beauty–Imperium aufgebaut hat.» Der Fokus solle stark auf ihrer Marke liegen, «aber es wird detailliert beschrieben, wie sie nach den Spice Girls die Zweifler überwinden und sich den Zynikern widersetzen musste». Sie habe schliesslich viel «Blut, Schweiss und Tränen» in ihre Neuerfindung gesteckt und das alles neben den Kindern gemeistert. Die 49–Jährige hatte ihr luxuriöses Modelabel 2008 gegründet, 2011 folgte eine preiswertere Marke. Zudem könnten die Zuschauer in der Victoria–Beckham–Serie weiter entdecken, wie witzig und sarkastisch die in der Öffentlichkeit so selten lachende Designerin sei.