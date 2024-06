Nach Nicht-Nominierung: Fussball-Star Robin Gosens wird EM-Experte

Der Fussball–Star Robin Gosens (29) hat es doch noch zur EM in Deutschland geschafft. Allerdings nicht als Spieler im DFB–Team, sondern als Experte an der Seitenlinie für das Moderations–Team von MagentaTV. Das gab der Telekom–Sender, der alle EM–Spiele übertragen wird, am Dienstag bekannt. Demnach habe Gosens seinen ersten Einsatz bereits am Freitagabend beim Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland in München. Dort wird er gemeinsam mit Moderator Johannes B. Kerner (59) und Ex–DFB–Kapitän Michael Ballack (47) vom ersten Einsatz der Nagelsmann–Truppe berichten.