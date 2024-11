Nach nur einem Monat: Pete Davidson soll erneut in Therapieklinik sein

So will die US–Ausgabe der «Sun» in Erfahrung gebracht haben, dass Davidson «derzeit in einer ziemlich schlechten Verfassung» und mental «an keinem guten Ort» sei, zitiert die Seite einen angeblichen Insider. Demnach sei Davidson «erst vor kurzem» per Privatjet zu der Einrichtung geflogen, die sich im US–Bundesstaat Florida befinden soll. Zuvor habe er eine kurze Beziehung Maria Georgas (30), einer ehemaligen Kandidatin der US–Version von «Der Bachelor», nach nur wenigen Monaten beendet.