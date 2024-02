Nach nur vier Monaten: Boris Becker nicht mehr Trainer von Holger Rune

Bei den Australian Open zu Beginn des Jahres war Rune bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Sein Trainer hielt sich während des Turniers in Deutschland auf. Rune hatte sich schon vor einigen Tagen von Roger Federers (42) Ex–Coach Severin Lüthi (48) getrennt, den er kurz nach Boris Becker in sein Team geholt hatte. Ihr Sohn brauche einen Trainer, der immer bei ihm sei, hatte die Mutter des Tennisspielers im Anschluss an die Trennung von Lüthi laut SRF dem dänischen TV–Sender TV 2 Sport verraten.