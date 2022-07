Nach Ohnmachtsanfall: Carlos Santana sagt sechs Konzerte ab

«Überhitzung und Dehydrierung»

Die Konzertreihe «Miraculous Supernatural Tour» dient der Promotion seines neuesten Studioalbums «Blessings and Miracles», das im vergangenen Jahr erschienen ist. Santana tritt dabei zusammen mit den legendären Künstlern der Band Earth, Wind and Fire auf. Ein Sprecher des Musikers teilte dem «People»-Magazin nach dem Zwischenfall am Dienstag mit, dass der Gitarrist während des Konzerts «von der Überhitzung und Dehydrierung übermannt wurde». Er wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht und eine ursprünglich für Mittwoch geplante Show im Pavilion at Star Lake in Burgettstown, Pennsylvania, wurde daraufhin verschoben.