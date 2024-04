Nach Ohrfeige bei «Prominent getrennt»: Kim Virginia muss gehen

Drama in der dritten Staffel von «Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen»: In Episode drei hat einmal mehr Kim Virginia (28) für aufgeheizte Stimmung in der Villa in Südafrika gesorgt. Sie ist erneut mit ihrem Ex–Freund Emanuell Weissenberger (29) aneinandergeraten. Die Diskussion des Paares wurde so ungemütlich, dass sich Max Bornmann einschaltete. Der bekam von Virginia eine Ohrfeige verpasst, woraufhin RTL Konsequenzen zog: Die 28–Jährige musste ihre Sachen packen.