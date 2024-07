Nach Olympia-Eröffnungsfeier: Tom Bartels kontert seinen Kritikern

Auf der Pressetribüne hätten sich teils lustige Szenen abgespielt, auch Bartels war im Hintergrund mit einem mehrfachen «Who is the girl?» zu hören, nachdem er vergessen hatte, sein Mikrofon abzuschalten. Zu einer weiteren Szene, in der er sich nicht sofort sicher war, eine Sportlerin erkannt zu haben, sagte Bartels: «Der Ungar fragte den Schweden, der Schwede den Amerikaner und so weiter. Ich ging dann zum Rumänen und erkundigte mich, ob das Nadia Comaneci auf dem Boot ist. Die kenne ich natürlich auch, aber nicht mit 62 Jahren und Mütze auf dem Kopf.»