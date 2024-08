Nach Olympia im Sport-Fieber? Diese Disziplinen eignen sich für Laien

Bogenschiessen

Bogenschiessen erfordert Präzision, Konzentration und eine ruhige Hand. Es ist körperlich nicht so anstrengend wie andere Sportarten und ideal für Menschen, die einen ruhigen Sport suchen. Neben körperlicher Fitness spielt mentale Stärke hier eine grosse Rolle. Die richtige Technik und der sichere Umgang mit dem Bogen sind essenziell und können unter professioneller Anleitung erlernt werden. Ganz so easy wie Hobby–Bogenschützen haben es die Olympioniken aber übrigens nicht: In den Wettbewerben schiessen sie auf eine Zielscheibe mit 122 Zentimetern Durchmesser in 70 Meter Entfernung.