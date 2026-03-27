Nach Olympia-Sturz: Prinz William schrieb Brief an Lindsey Vonn

«Solche extremen Schmerzen»

In dem Interview schildert Lindsey Vonn auch erstmals im Detail, was sich auf dem Olympia–Kurs und danach abspielte. «Ich konnte mich nicht bewegen und habe um Hilfe geschrien. Ich brauchte einfach jemanden, der mir die Skier abnimmt», erinnert sie sich. Im Krankenhaus habe ihr das gebrochene Bein unendliche Schmerzen bereitet. «Auf halbem Weg fing ich an zu schwitzen. Ich hatte einfach solche extremen Schmerzen. Ich habe aus voller Kehle geschrien: Holt mich hier raus. Es liess einfach nicht nach. Es hat sich in mein Gehirn eingebrannt». Ihr Bein sei immer weiter angeschwollen. «Es bestand eine sehr reale Chance, dass sie die gesamte Funktion ihres Beines verlieren würde, wenn nicht das Bein selbst», sagte Team–USA–Arzt Tom Hackett dem Magazin.