Nach OP: Palast kündigt erstes grosses Event mit Prinzessin Kate an

Prinzessin Kate (42) ist auf dem Weg zurück: Nachdem sie nach ihrer Bauchoperation im Januar am vergangenen Montag (4. März) erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesehen wurde, steht nun auch fest, bei welchem grossen königlichen Ereignis die Frau von Prinz William (41) wieder dabei sein wird. Wie «The Sun» unter Berufung auf eine Erklärung des Kensington Palasts berichtet, wird Kate in jedem Fall am 8. Juni an der Generalprobe für das alljährliche Trooping the Colour teilnehmen.