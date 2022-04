Nach Oscar-Ausschluss: Will Smith akzeptiert Entscheidung der Academy

Will Smith (53) wird nach seiner Ohrfeige für Chris Rock (57) in den kommenden zehn Jahren keine Veranstaltungen der Academy of Motion Picture Arts and Sciences besuchen dürfen. «Ich akzeptiere und respektiere die Entscheidung der Academy», hat der Oscar-Preisträger in einem Statement nach der Bekanntgabe mitgeteilt, wie die Branchenportale «Deadline» und «Variety» berichten.