Nach Oscar-Eklat: Nimmt sich Will Smith eine Auszeit in Indien?

Zieht sich Will Smith (53) nach dem Oscar-Eklat im vergangenen Monat im Ausland zurück? Nachdem der Schauspieler die Entscheidung der Academy, ihn für zehn Jahre von der Oscar-Gala auszuschliessen, akzeptiert hatte, hat sich Smith vorerst rar gemacht. Am Samstag wurde er allein am Flughafen in Mumbai, Indien, gesichtet.