Nach Oscar-Enttäuschung: Lady Gaga gratuliert nominierten Stars

Aspiras bedankte sich ebenfalls bei Instagram. Nach dem Tod seiner Mutter sei das vergangene Jahr das schwierigste seines Lebens gewesen. Während er trauerte, habe die Vorbereitung auf «House of Gucci» begonnen und er habe damals all seine Hoffnung verloren. Lady Gaga habe stets an ihn geglaubt und ihm vertraut. Aspiras könne der Schauspielern nicht genügend für ihre warmen Worte danken. Und er fügt an: «Deine Leistung und deine Hingabe zu dieser Leistung in dem Film ist legendär!» Zudem seien der Respekt und die Kameradschaft im Team beispiellos gewesen: «Wir sind eine Familie. Ich liebe dich so sehr.»