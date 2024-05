Nach Oscar-Nominierung: Sandra Hüller für Ryan-Gosling-Film gecastet

Die deutsche Ausnahmeschauspielerin Sandra Hüller (46) kann auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurückblicken. Ihre beiden Werke «Anatomie eines Falls» und «The Zone of Interest», die jeweils beim letztjährigen Filmfestival in Cannes Premiere feierten, wurden mit insgesamt drei Oscars ausgezeichnet. Auch Hüller selbst war für ihr Spiel in «Anatomie eines Falls» als «Beste Hauptdarstellerin» nominiert. Da überrascht es nicht, dass jetzt auch Hollywood bei der gebürtigen Thüringerin anklopft.