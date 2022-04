Nach Oscar-Ohrfeige: Heftiger Gegenwind für Jada Pinkett Smith

Zu Beginn der neuen Staffel des «Red Table Talk» von Jada Pinkett Smith (50), ihrer Tochter Willow Smith (21) und ihrer Mutter Adrienne Banfield Norris (68) war die schriftliche Ankündigung zu lesen, dass es zu gegebener Zeit auch um den Ohrfeigen-Skandal bei den Oscars gehen werde. «In Anbetracht dessen, was in den letzten Wochen passiert ist, hat sich die Familie Smith auf tiefe Heilung konzentriert. Einige der Erfahrungen rund um unsere Heilung werden am Tisch geteilt, wenn die Zeit reif ist», hiess es in dem Statement.