Nach Oscar-Schlappe: Timothée Chalamet kuschelt mit Kylie Jenner

O'Brien nimmt Chalamets Opern–Debatte aufs Korn

Wenige Tage vor der Preisverleihung hatte Chalamet mit seinen Äusserungen über Oper und Ballett in der Kunstszene für Aufsehen gesorgt. Im Gespräch mit seinem Kollegen Matthew McConaughey (56) sagte er: «Ich möchte nicht bei Ballett oder Oper oder anderen Dingen arbeiten, wo man sagen muss: ‹Hey, erhaltet diese Sache am Leben, obwohl sich eigentlich niemand mehr dafür interessiert.›» Die anschliessende Debatte griff auch Oscar–Moderator Conan O'Brien (62) mit einer Anspielung auf. Er witzelte: «Die Security ist heute ziemlich angespannt. Mir wurde gesagt, es gebe Bedenken wegen Anschlägen sowohl aus der Opern– als auch aus der Ballett–Szene.» Chalamet reagierte mit einem freundlichen Grinsen, auch Kylie Jenner schien sich darüber zu amüsieren.