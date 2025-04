Nach positivem Coronatest: Carlos Santana sagt weiteres Konzert ab

Im Mai steht für den weltbekannten Gitarristen dann eine Konzertresidenz in Las Vegas an. Achtmal wird er im House of Blues performen. Ursprünglich hätte er auch ab Ende Januar dort spielen sollen. Anfang des Jahres hatte er sich bei einem Sturz in seinem Ferienhaus jedoch einen Finger gebrochen, wie Michael Vrionis auf Santanas Website mitteilte. Nach den Shows in den USA kommt der Latin–Rock–Musiker im Sommer nach Europa. In Deutschland besucht er fünf Städte, darunter Berlin, Hamburg und Köln.