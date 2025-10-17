Nach Praktikum im Landtag: Will Lisa Müller jetzt in die Politik?

Grundsätzlich könne sie sich aufgrund ihres grossen Interesses vorstellen, in die Politik zu gehen, sagte sie der «Bild». Dies werde aber «natürlich nicht morgen» passieren. Der Reitsport stehe für sie an erster Stelle und sie habe von der Materie «immer noch zu wenig Ahnung». Sie wolle sich fortbilden und würde gerne weitere Politiker begleiten. «Ich könnte mir das durchaus vorstellen, wenn der Reitsport turniermässig irgendwann etwas ruhiger wird. Ich hoffe, dass ich dann mit genug Fachwissen glänzen kann».