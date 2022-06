Am 14. Juni geht «Princess Charming» auf RTL+ in die zweite Runde. Dieses Mal sucht Hanna Sökeland (28) aus Hannover nach ihrer grossen Liebe. In Griechenland wird sie 19 Singles kennenlernen und hoffentlich die Richtige finden. Doch die Bauleiterin hat mit ihrer Teilnahme noch ein anderes Ziel. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news hat sie verraten, dass sie sich mehr Verständnis ihrer Mutter wünscht. Die Show könnte ihr dabei helfen zu verstehen, wie «etwas zwischen Frauen auch entstehen und passieren kann.»