Nach Prinzessin Kate: Auch Meghan zelebriert den britischen Muttertag

Eine Zitronentarte als Familientradition

In den USA ist der Muttertag zwar erst im Mai, aber die Herzogin erinnert dennoch in Kalifornien an die britische Version des Feiertags. Auf ihrem Instagram–Account veröffentlichte sie ein Foto von einer Zitronentarte, die mit Zitronenscheiben und Dekoblumen verziert ist. «Unsere Familientradition. Muttertag in Grossbritannien», schrieb sie dazu und fügte noch ein Zitronen–Emoji hinzu.