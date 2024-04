Nach Prinzessin Madeleines Osterfoto: Jetzt ist Sohn Nicolas dran

Prinzessin Madeleine von Schweden (41) hat am Sonntag einen Kunst– und Kultur–Ausflug in ihrer Wahlheimat Florida gemacht und einige Fotos davon auf ihrem Instagram–Account veröffentlicht. «Sonntage sind dazu da, die Stadt zu erkunden, in der man lebt», kommentiert sie die Bilder. «Ich habe es genossen, heute mit den Kindern durch Wynwood zu laufen», fügt sie über den Stadtteil von Miami hinzu. Auffallend an der Fotoreihe ist, dass sie nur mit einem ihrer drei Kinder zu sehen ist, mit ihrem Sohn Prinz Nicolas (8). Das verstehen viele ihrer knapp 340.000 Followerinnen und Follower als Reaktion auf ihren jüngsten Familienpost.