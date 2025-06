Nach Prozess mit Amber Heard: Wie steht es um Johnny Depps Karriere?

Weitaus grössere Chancen, Depps Rückkehr in Hollywood einzuläuten, weist der Film «Day Drinker» auf, der sich aktuell in Produktion befindet. In dem Fantasy–Thriller, der 2026 ins Kino kommen soll, ist neben Depp auch Penélope Cruz (51) zu sehen. Ausserdem führt in Person von Marc Webb (50) ein Mann Regie, der unter anderem mit «(500) Days of Summer» oder den «Amazing Spider–Man»–Filmen schon bewiesen hat, in der Traumfabrik zu funktionieren. Doch ein kleiner Wehrmutstropfen auch beim «Day Drinker»–Regisseur: Zuletzt hatte er das Disney–Debakel «Schneewittchen» zu verantworten. An dessen Reinfall an den Kinokassen traf ihn aber wohl die geringste Schuld.